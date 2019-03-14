События

15:27 14.03.2019

Задержаны двое сотрудников СБУ, шантажировавших выходца из Средней Азии и его родственницу лишением гражданства Украины и выдворением из страны

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Задержаны двое сотрудников СБУ, шантажировавших выходца из Средней Азии и его родственницу лишением гражданства Украины и выдворением из страны

Руководитель и сотрудник одного из отделов департамента Службы безопасности Украины задержаны по подозрению в вымогательстве: они требовали $110 тыс у гражданина Украины, выходца из Средней Азии, угрожая лишить его и его родственников гражданства, инициировать процедуру выдворения из Украины и привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети Facebook в четверг, задержание осуществили сотрудники Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры, Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ).

Как уточняет пресс-служба ГБР, сотрудников СБУ и двух гражданских лиц задержали во время получения второй части транша в сумме $10 тыс. Первую часть в размере $40 тыс подозреваемые получили ранее.

Задержанным готовится сообщение о подозрении в вымогательстве, совершенном организованной группой лиц (ч.4 ст.189 Уголовного кодекса Украины), им угрожает наказание в виде лишения свободы на 7-12 лет с конфискацией имущества.

В СБУ уточняют, что злоумышленники требовали крупную сумму денег у гражданина Украины, выходца одной из стран Средней Азии, обещая способствовать в непринятии мер по депортации из Украины его близкой родственницы, которая находится в международном розыске. Для проведения сделки злоумышленники привлекли двух посредников. В ходе ряда санкционированных следственных действий по месту жительства и работы фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности.

"Действия наших военнослужащих являются недопустимыми и позорными для офицера спецслужбы воюющей страны. Мы будем способствовать прозрачному следствию и Служба будет оказывать ему полную поддержку", - отметил глава СБУ Василий Грицак.

Теги: #луценко #рассизм #сбу #нарушения #задержание
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