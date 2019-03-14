Европарламент определил позицию по будущему режиму санкций за нарушение прав человека

Европарламент принял в четверг на пленарной сессии в Страсбурге резолюцию о режиме европейских санкций за нарушение прав человека.

Резолюция принята 447 голосами "за". 70 евродепутатов проголосовали против и 46 воздержались.

Европарламент "настаивает на важности будущего режима санкций ЕС в области прав человека, который согласуется с существующей политикой союза и дополняет ее".

В документе говорится, что Европарламент "поддерживает предварительные обсуждения на уровне Совета (Евросоюза - ИФ) создания такого инструмента санкций".

Депутаты "настоятельно призвали" высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерику Могерини и ее службы "придерживаться конструктивного и упреждающего подхода к успешному завершению этих обсуждений до окончания нынешней легислатуры". Они ожидают, что глава дипломатии ЕС отчитается перед парламентом.

В резолюции подчеркивается "важность контроля (Евро)парламента над этим будущим режимом, особенно в том, что касается сферы охвата и определения критериев включения в черный список, а также возможности обращения в суд".

Европарламентарии считают, что будущий новый режим "не должен заменять сферу применения нынешних мер относительно ситуации с правами человека в отношении конкретных стран". По их мнению, "будущий режим должен дополнять и полностью согласовываться с существующими международными правовыми рамками, касающимися, санкций, особенно по линии Совета Безопасности ООН".

Евродепутаты призвали Совет ЕС незамедлительно установить "автономный, гибкий и оперативный режим санкций в масштабах ЕС, который позволил бы наказывать любых отдельных лиц, государственных и негосударственных субъектов, а также других субъектов, ответственных за серьезные нарушения прав человека или причастных к ним".

В документе содержится предложение, чтобы режим санкций ЕС за нарушение прав человека в любой точке мира "символически носил имя Сергея Магнитского". Парламентарии приветствовали тот факт, что в ряде стран было принято аналогичное законодательство против нарушителей прав человека во всем мире. Они подчеркнули необходимость трансатлантического сотрудничества для привлечения нарушителей прав человека к ответственности и призвали другие государства разрабатывать аналогичные инструменты.

Новый режим, объясняется в резолюции, "должен предусматривать введение ограничительных мер, в частности, замораживание активов и запреты на въезд в ЕС в отношении любого физического или юридического лица, ответственного, причастного или оказавшего содействие, финансировавшего или способствовавшего планированию, организации или совершению нарушения прав человека".

Европарламент подчеркнул, что "главной целью всех усилий, предпринимаемых ЕС и его государствами-членами для борьбы с безнаказанностью, должно оставаться уголовное преследование в рамках национальной или международной юрисдикции лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека".

Евродепутаты приветствовали предложение председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, чтобы отказаться от принципа единогласия в процессе принятия решений Советом ЕС в области совместной внешней политики и политики безопасности, и призвали совет к тому, чтобы введение санкций за нарушение прав человека могло утверждаться квалифицированным большинством в Совете ЕС.