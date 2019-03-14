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15:22 14.03.2019

Ryanair будет осуществлять рейсы из Киева в Катовице с 30 октября

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Ryanair будет осуществлять рейсы из Киева в Катовице с 30 октября

Ирландский лоукост-авиаперевозчик Ryanair в зимнем сезоне 2019/2020 годов запустит новый рейс из по маршруту Катовице - Киев, сообщает польское профильное издание Rynek lotniczy.

Ryanair объявила об открытии базы в аэропорту Катовице, где также разместятся два самолета и появятся 12 новых маршрутов - в Болонью, Бриндизи, Корк, Дортмунд, Гетеборг, Катанию, Киев (международный аэропорт "Борисполь"), Кельн, Манчестер, Милан, Осло и Пафос. В общей сложности Ryanair будет работать из Катовице на 17 маршрутах, обслуживая 500 тыс. чел.

Рейсы Катовице - Киев будут выполняться с 30 октября 2019 года четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям.

Как сообщалось, международный аэропорт "Харьков" ведет переговоры с Ryanair о запуске рейсов в Германию, Польшу и страны Средиземноморья.

Ryanair с октября 2019 года откроет рейсы из Киева в Мадрид.

Ранее Ryanair заявляла о планах в 2019 году открыть пять новых рейсов из Украины в Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Манчестер (Великобритания), Софию (Болгария) и Пафос (Кипр) по два раза в неделю.

Теги: #ryanair #польша #украина
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