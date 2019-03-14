Полиция: Предварительная причина смерти сотрудника АП – хроническая ишемическая болезнь сердца

Предварительная причина смерти сотрудника администрации президента Украины Александра Бухтатого – хроническая ишемическая болезнь сердца. Задержан человек, у которого обнаружили его телефон.

"По результатам вскрытия, предварительной причиной смерти мужчины является хроническая ишемическая болезнь сердца. Кроме того, у него выявили перелом костей носа. Характер и способ получения этой травмы, а также окончательная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы", - сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Также выяснилось, что пропал мобильный телефон потерпевшего. Правоохранители установили двух мужчин, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали рядом с умершим. Их доставили в управление полиции. "У одного из доставленных выявили мобильный телефон потерпевшего, он задержан в порядке статьи 208 УПУ Украины", - отмечается в сообщении.

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное расследование по статье 115 (умышленное убийство) и части 2 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в четверг утром в полицию поступило сообщение о том, что на ул.Багговутовской возле церкви прохожие обнаружили мертвого мужчину. При мужчине было обнаружено удостоверение сотрудника АП.