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13:18 14.03.2019

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет уверен, что Украина вскоре будет праздновать победу над агрессором - Россией.

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Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет уверен, что Украина вскоре будет праздновать победу над агрессором - Россией.

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет уверен, что Украина вскоре будет праздновать победу над агрессором - Россией.

"Мы уважаем добровольцев и волонтеров, но в то же время не забываем, что за время войны мы создали боеспособную армию. Сегодняшняя армия - это не армия 2014 года. Сегодня она показала свою боеспособность, и мы верим и уверены, что вскоре будем праздновать победу над нашим агрессором - Россией. Нам нужна победа, справедливый мир, а не какой-либо мир, к которому призывают некоторые. Нам мир в рабстве не нужен, мы душу и сердце положим за нашу свободу", - сказал патриарх Филарет на расширенном заседании Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального форума "Трансформация Украины" в четверг в Киеве.

По его словам, мир Украине нужен еще и для того, чтобы страна вошла в Европейский Союз и НАТО.

Среди прочего он отметил, что главным недостатком Украины в настоящее время является коррупция.

"Почему не могут побороть коррупцию? Потому что нет страха, и из-за этого коррупция процветает. А для того, чтобы был страх, нужно наказывать преступников", - подчеркнул патриарх Филарет.

Теги: #филарет #церковь #россия #украина #пцу
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