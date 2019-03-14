События

13:09 14.03.2019

"Укрпошта" в апреле и в июле повысит зарплаты почтальонам и начальникам сельских отделений на 12,4%

2 мин читать
"Укрпошта" в апреле и в июле повысит зарплаты почтальонам и начальникам сельских отделений на 12,4%

АО "Укрпошта" повысит должностные оклады почтальонам и начальникам сельских отделений суммарно на 12,4% в два этапа - с 1 апреля и 1 июля 2019 года, говорится в сообщении на сайте компании.

Как отмечают в "Укрпоште", повышение окладов произойдет за счет улучшения финансовых показателей компании и благодаря получению дополнительного финансирования на покрытие убытков по доставке пенсий.

"Учитывая дополнительную нагрузку на наших почтальонов и начальников отделений, особенно в сельской местности, принято решение о повышении окладов. Мы ценим их тяжелый труд, и когда у "Укрпошты" есть финансовая возможность - повышаем зарплаты и должностные оклады" - отметил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Увеличение окладов с 1 апреля на 6% и с 1 июля на 6% произойдет для почтальонов и начальников сельских почтовых отделений, имеющих должностной оклад меньше минимальной зарплаты в расчете на полную занятость.

Планируется, что оплату труда увеличат более чем 37 тыс. сотрудников компании - около 29 тыс. почтальонов и почти 8,5 тыс. начальников сельских почтовых отделений.

В компании также напомнили, что с 1 января текущего года "Укрпошта" уже повысила должностные оклады операторов и начальников городских отделений с наибольшими объемами отправлений и платежей.

По состоянию на середину марта 2019 года в "Укрпоште" работает более 70 тыс. сотрудников, из которых более 53 тыс. - представители производственных профессий.

Как сообщалось, в декабре 2018 года гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский заявил, что компания повысит зарплаты рядовым сотрудникам и не планирует закрывать отделения. В то же время он уточнил, что дополнительно выделенных средств в размере 500 млн грн хватит только на полгода работы предприятия в таком режиме.

Теги: #укрпошта #украина #зарплата
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:18 14.03.2019
Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет уверен, что Украина вскоре будет праздновать победу над агрессором - Россией.

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет уверен, что Украина вскоре будет праздновать победу над агрессором - Россией.

13:02 14.03.2019
Правоохранители допрашивают двух людей, возможно, причастных к убийству сотрудника АП в Киеве

Правоохранители допрашивают двух людей, возможно, причастных к убийству сотрудника АП в Киеве

13:00 14.03.2019
44,7% украинцев готовы проголосовать на референдуме за вступление в НАТО, 34,8% - против – опрос "Софии"

44,7% украинцев готовы проголосовать на референдуме за вступление в НАТО, 34,8% - против – опрос "Софии"

12:55 14.03.2019
В Киеве презентовали проект "Голосуйте! Мы прикроем!"

В Киеве презентовали проект "Голосуйте! Мы прикроем!"

12:49 14.03.2019
В Киеве презентовали проект "Голосуйте! Мы прикроем!"

В Киеве презентовали проект "Голосуйте! Мы прикроем!"

12:32 14.03.2019
НАТО вновь подтверждает перспективу членства Украины в Альянсе – ежегодный доклад генсека Столтенберга

НАТО вновь подтверждает перспективу членства Украины в Альянсе – ежегодный доклад генсека Столтенберга

12:26 14.03.2019
Охрана границ Украины будет усилена со следующей недели, 1 марта возобновлены работы по обустройству границы с РФ - Слободян

Охрана границ Украины будет усилена со следующей недели, 1 марта возобновлены работы по обустройству границы с РФ - Слободян

12:18 14.03.2019
На Донбассе сбит беспилотник боевиков – ООС

На Донбассе сбит беспилотник боевиков – ООС

12:08 14.03.2019
Украина ждет на выборы из-за рубежа 700 наблюдателей и 800 представителей СМИ - Госпогранслужба

Украина ждет на выборы из-за рубежа 700 наблюдателей и 800 представителей СМИ - Госпогранслужба

11:53 14.03.2019
Наливайченко: Добровольцы имеют полное право требовать наказаний за топ-коррупцию в ОПК

Наливайченко: Добровольцы имеют полное право требовать наказаний за топ-коррупцию в ОПК

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет уверен, что Украина вскоре будет праздновать победу над агрессором - Россией.

Правоохранители допрашивают двух людей, возможно, причастных к убийству сотрудника АП в Киеве

Украинские правоохранители задержали на админгранице с Крымом боевика, завербованного в РФ

С начала года взрывотехники уничтожили 45 авиабомб в Украине

Турчинов поздравил украинских военнослужащих с Днем добровольца

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львовской области уже зарегистрировано 42 нарушения избирательного законодательства - полиция

В пятницу в Украину придут потепление и осадки

В Шевченковском районе Киева обнаружено тело мужчины, возможно, работавшего в АП

Суд приостановил решение о победе в конкурсе на пост главы и замглавы ГСАУ Пушкаря и Бута

Украинские пограничники не пустили на выборы канадского журналиста с гражданством РФ из-за посещения аннексированного Крыма

Начальник отдела департамента охраны культурного наследия КГГА попался на взятке – прокуратура

В Киеве из-за футбола станция метро "Олимпийская" будет работать вечером с ограничениями

Украинские правоохранители задержали на админгранице с Крымом боевика, завербованного в РФ

Пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" 18-22 марта временно прекратит таможенное оформление

Владелец РВС Банка Стецюк возглавил его правление

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА