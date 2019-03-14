44,7% украинцев готовы проголосовать на референдуме за вступление в НАТО, 34,8% - против – опрос "Софии"

44,7% украинцев готовы проголосовать за вступление Украины в НАТО на референдуме, если бы он проводился в настоящее время, 34,8% проголосовали бы против, свидетельствуют данные опроса Центра социальных исследований "София", проведенного с 4 по 11 марта.

9,9% не принимали бы участие в таком референдуме, 10,6% затруднились ответить.

При этом если бы в ближайшее время проводился референдум о закреплении в Конституции внеблокового статуса Украины, 37,5% украинцев проголосовали бы против и считают, что Украины должна быть членом военно-политического блока, 35,8% проголосовали бы за внеблоковый статус страны, 12,9% - не голосовали бы, 13,8% затруднились ответить.

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2018 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.