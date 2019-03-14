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12:58 14.03.2019

Во Львовской области уже зарегистрировано 42 нарушения избирательного законодательства - полиция

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Во Львовской области уже зарегистрировано 42 нарушения избирательного законодательства - полиция

42 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства зарегистрировала полиция во Львовской области за время проведения президентской кампании, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, восемь административных протоколов о нарушениях уже переданы в суды.

В частности, два админпротокола составлены за распространение печатной предвыборной агитации без выходных данных о тираже, типографии и ответственных за выпуск. Также полиция составила четыре админпротокола за мелкое хулиганство, одну - за нарушение ограничений о ведении предвыборной агитации.

Трое нарушителей по решению суда уже привлечены к ответственности.

Очередные президентские выборы пройдут в Украине 31 марта.

Теги: #нарушение #полиция #выборы #львовская_область
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Интерфакс-Украина
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