События

10:47 14.03.2019

В Киеве из-за футбола станция метро "Олимпийская" будет работать вечером с ограничениями

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В Киеве из-за футбола станция метро "Олимпийская" будет работать вечером с ограничениями

Вечером 14 марта из-за проведения футбольного матча на НСК "Олимпийский" расположенная рядом станция Киевского метрополитена "Олимпийская" на Оболонско-Теремковской ("синей", М2) линии будет работать с возможными ограничениями на вход, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные КП "Киевский метрополитен".

Кроме того, на близлежащей станции "Площадь Льва Толстого" на выход будет работать лишь один эскалатор, поэтому возможно скопление людей, отмечается в сообщении. В то же время пересадочная станция метро "Дворец спорта" будет работать в четверг без каких-либо ограничений.

Футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Челси" (Англия) на НСК "Олимпийский" начнется в 19.55 в четверг.

Теги: #метро #олимпийская #футбол
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