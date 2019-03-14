Пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" 18-22 марта временно прекратит таможенное оформление

Пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" 18-22 марта временно остановит таможенное оформление и пропуск грузовых автомобилей, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на сайте.

"Причина – калибровка веса на словацкой стороне", – пояснило ведомство, уточнив, что пассажирского направления ограничения не коснутся.

В ходе работ движение грузовиков будет возможным только по одной полосе, которая будет обозначена временными дорожными знаками, добавили в ГФС.