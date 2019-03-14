Владелец РВС Банка Стецюк возглавил его правление

Александр Стецюк, которому принадлежит 100% акций РВС Банка (Киев), стал председателем правления этого финучреждения.

Как говорится в сообщении банка в системе раскрытия НКЦБФР, соответствующее решение А.Стецюк, как единственный акционер, принял 12 марта в связи с получением согласования этого назначения в Национальном банке Украины.

До этого А.Стецюк с ноября 2016 года был главой наблюдательного совета банка, а должность и.о. главы правления занимала Олеся Листопад.

В документе говорится, что в последние пять лет владелец РВС Банка был генеральным директором ООО "Украинская бизнес группа" (УБГ).

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 26 августа 2015 года продал ООО "УБГ" корпорации UBG переходной РВС Банк, который был создан на базе неплатежеспособного Омегабанка.

Нацбанк Украины в начале ноября 2016 года отменил статус переходного для РВС Банка, утвердил его устав и выдал полную банковскую лицензию.

В августе-2018 100% акций РВС Банка перешло от УБГ напрямую к А.Стецюку. Занимавший с декабря 2016 года должность главы правления банка Владислав Кравец уволился с должности по собственному желанию 3 января 2019 года.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру чистых активов РВС Банк занимал 57-е место (993,3 млн грн) среди 77 действовавших финучреждений.