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10:37 14.03.2019

Разведка США продолжит поддержку ГУР Минобороны Украины

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Разведка США продолжит поддержку ГУР Минобороны Украины

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Василий Бурба встретился в Вашингтоне с директором Разведывательного управления Минобороны США Робертом Эшли, стороны договорились продолжить сотрудничество.

Как сообщается на сайте ГУР Минобороны Украины в четверг, в ходе переговоров В.Бурба акцентировал внимание на агрессивных и провокационных действиях России на оккупированных территориях Украины и в Азово-Черноморском регионе.

Начальник ГУР обсудил с американскими коллегами неопровержимые доказательства намерений РФ дестабилизировать ситуацию в Украине, странах Европы и других регионах мира.

"По результатам визита был достигнут ряд договоренностей о сотрудничестве и помощи американской стороны в повышении возможностей Главного управления разведки Министерства обороны Украины противодействовать вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

Теги: #сша #минобороны #разведка #украина #бурба
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