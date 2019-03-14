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09:54 14.03.2019

C 2014 года 170 тыс украинцев заключили контракты с ВСУ - Муженко

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C 2014 года 170 тыс украинцев заключили контракты с ВСУ - Муженко

Почти 170 тыс граждан Украины поступили на службу в Вооруженные силы Украины по контракту в период с 2014 по 2018 годы, заявляет начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

"Во время мобилизации более 40 000 граждан добровольно изъявили желание служить в Вооруженных силах Украины. В период с 2014 по 2018 года почти 170 000 человек добровольно заключили контракты с Вооруженными силами", - написал В.Муженко на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Он также поздравил всех причастных с Днем добровольца. "Люди, которые всегда готовы защищать Украину от российской агрессии, являются важнейшей гарантией защиты ее независимости", - подчеркнул В.Муженко.

Теги: #всу #контракт #муженко
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