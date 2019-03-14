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09:30 14.03.2019

Boeing поддерживает решение США запретить полеты самолетов 737 MAX, но по-прежнему уверены в их безопасности

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Boeing поддерживает решение США запретить полеты самолетов 737 MAX, но по-прежнему уверены в их безопасности

Компания Boeing поддержала решение властей США ввести временный запрет на полеты самолетов типа 737 MAX, но выразила полную уверенность в их безопасности.

"В Boeing по-прежнему полностью уверены в безопасности самолетов 737 MAX", - говорится в заявлении компании.

"Мы поддерживаем этот превентивный шаг в целях предосторожности", - сказал главный исполнительный директор компании Boeing Деннис Мюленбург, комментируя введенный США временный запрет.

По его словам, основным приоритетом Boeing является безопасность самолетов.

"Мы делаем все возможное, чтобы вместе со следователями понять причины авиакатастроф", - добавил он.

Между тем, Федеральное управление гражданской авиации США официально объявило о временном прекращении полетов Boeing 737 MAX. Изначально об этом шаге объявил президент США Дональд Трамп.

"Федеральное управление гражданской авиации США распоряжается временно запретить полеты Boeing 737 MAX, эксплуатируемые американскими авиалиниями или на территории воздушного пространства США", - говорится в заявлении ведомства.

В нем указывается, что такое решение принято, в частности, с учетом "данных, собранных на месте (крушения самолета в Эфиопии - ИФ) и проанализированных сегодня".

Ранее многие страны ввели временный запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8. Среди них - страны-члены ЕС, а также ОАЭ, Турция и Австралия.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Теги: #boeing_737_max #сша #boeing
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