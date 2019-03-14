С начала года взрывотехники уничтожили 45 авиабомб в Украине

Пиротехники ГСЧС Украины с начала года уже уничтожили 45 авиационных бомб, сообщила пресс-служба ведомства.

"С начала 2019 года по состоянию на 13 марта пиротехники ГСЧС уже уничтожили 4 тыс. 745 взрывоопасных предметов, в том числе 45 авиационных бомб", - сообщили спасатели.

Кроме того продолжаются работы по гуманитарному разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

В частности, в Донецкой области в течение 12 марта, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины проверили 6,6 га местности, где обнаружили и изъяли 30 единиц ВОП.