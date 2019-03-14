Турчинов поздравил украинских военнослужащих с Днем добровольца

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов поздравил украинских военнослужащих по случаю дня добровольца, сообщила пресс-служба СНБО.

"Уважаемые воины-добровольцы, славные сыновья и дочери Украины! Искренне поздравляю с праздником! Именно добровольческие батальоны, приняв на себя первый удар, дали нам возможность провести мобилизацию, подготовить и вооружить армию, сформировать Национальную гвардию, и подавить сепаратистские мятежи, которые были организованы спецслужбами РФ на юге и востоке Украины", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

А.Турчинов отметил, что именно в те (события 2014 года – ИФ) решающие для государства времена, когда мобилизовалось масштабное добровольческое и волонтерское движение, сформировалась победная украинская нация, которая доказала миру, что Украина способна себя защитить.

"Добровольческое движение навсегда вошло в историю героической борьбы и победы Украины, оно всегда будет подтверждением могущества и несокрушимости нашего государства и его народа! С праздником, герои!", - отметил он.