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08:33 14.03.2019

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 40 тысяч человек

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За минувшие сутки контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли почти 40 тысяч лиц, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

Как отмечается, пассажирский транспортный поток на КПВВ в сравнении с предыдущим днем характеризовался определенным уменьшением.

"В целом вчера через КПВВ последовало 39,4 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств", - говорится в сообщении.

Также в Госпогранслужбе отметили, что в четверг в КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 215 транспортных средств.

"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/30, "Марьинка" - 30/50, "Новотроицкое" - 10/40; "Гнутово" - 15/20", - отметили в ведомстве.

Также в среду в КПВВ "Майорское", "Марьинка" и "Новотроицкое" пограничники Краматорского и Донецкого отрядов Объединенных сил при осмотре трех автомобилей, которые двигались через линию соприкосновения на выезд ко временно оккупированной территории Украины обнаружили бытовую технику, драгоценный наручные часы и устройство для перекачки меда на общую сумму почти 465 тыс. грн.

А в КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка" пограничники Лисичанского и Краматорского отрядов совместно с сотрудниками фискальной службы при осмотре личных вещей двух граждан Украины обнаружили товары народного потребления на общую сумму более 24 тыс. грн.

Пограничники передали изъятые товары сотрудникам Государственной фискальной службы.

Кроме того, через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины последовали 9 грузовых автомобиля от Международного Комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, товары медицинского и сельско-хозяйственного назначения общим весом 180 тонн.

Также в КПВВ "Марьинка" пограничники зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался "договориться" беспрепятственно пересечь линию соприкосновения за денежное вознаграждение. Пограничники передали правонарушителя сотрудникам Национальной полиции в Донецкой области.

 

Теги: #кпвв #украина #донбасс
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