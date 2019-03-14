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08:15 14.03.2019

США и Индия подтвердили планы строительстве на индийской территории шести американских АЭС

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США и Индия в ходе стратегического диалога рассмотрели вопросы сотрудничества по мирному атому и подтвердили планы строительства шести американских АЭС на индийской территории, говорится в сообщении госдепа США, поступившем в "Интерфакс".

"Стороны подтвердили приверженность укреплению двухстороннего сотрудничества в области безопасности и гражданского использования атомной энергии, включая строительство шести американских АЭС в Индии", - говорится в сообщении.

Они также "обменялись мнениями по широкому спектру вопросов глобальной безопасности, нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, предотвращения его попадания в руки террористических и негосударственных структур", отметил госдеп США.

Стратегический диалог состоялся в минувшую среду в Вашингтоне. Индийскую сторону представлял государственный секретарь по иностранным делам Виджай Гокхане, американскую - заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон.

Теги: #диалог #сша #атом #индия
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