За минувшие сутки боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены два военных

Незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, ранены двое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"13 марта российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня ... В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

Как отмечается, НВФ обстреливали украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки и из снайперского оружия - вблизи н.п. Марьинка.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь из дежурных огневых средств.

По данным украинской разведки, один боевик уничтожен, трое ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - подчеркнули в штабе ООС.