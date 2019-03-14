Из-за реконструкции Шулявского путепровода изменится маршрут общественного транспорта в Киеве

С 16 марта 2019 года из-за реконструкции транспортной развязки на пересечении ул. Вадима Гетьмана - Александра Довженко и просп. Победы закрывается движение троллейбусов №№ 22, 27, 42 и вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

"Пассажиры автобусов маршрута № 27ТР имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе, пассажиры троллейбусных маршрутов №№ 21К, 22К, 27К, 27А, 30К, 42Д имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в автобусе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, движение организуют троллейбусов маршрута № 21к "Ул. Кадетский гай - Индустриальный путепровод", троллейбусов маршрута № 22к "Международный аэропорт "Киев" ("Жуляны") - Индустриальный путепровод", троллейбусов маршрута №27к "Зал. ст."Киев – Волынский№ - Индустриальный путепровод", троллейбусов маршрута №27А "ст. м. "Почайна" - ул.Дегтяревская", троллейбусов маршрута № 30К "ул. Милославская - ул. Дегтяревская", троллейбусов маршрута № 42Д "ст. м. "Лыбидская" - зал. ст. "Киев-Волынский", автобусов маршрута № 27ТР "ул. Дегтяревская - Индустриальный путепровод", троллейбусов маршрута №30 от ул. Милославской до ул. Дорогожицкой по собственному маршруту, далее - ул. Дорогожицкая - ул. Рижская (в обратном направлении без заезда на ул. Рижскую) - ул. Дорогожицкая - ул. Юрия Ильенко - ст. м. "Лукьяновская" - ул. В. Черновола - просп. Воздухофлотский - Севастопольская площадь - далее до ул. Кадетский Гай по собственному маршруту, автобусов маршрута № 2 "Улица Булгакова - улица Шолуденко" в направлении ул. Шолуденко трассой от ул. Булгакова к б-ру Вацлава Гавела по собственному маршруту, далее - ул. Николая Василенко - ул. Победы до ул. Пушечной, дальше по собственному маршруту.