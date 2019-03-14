Закладчик, перевозивший пакеты с психотропами в манжетах куртки, приговорен к 7,5 лет тюрьмы

Фрунзенский райсуд Харькова вынес обвинительный приговор 41-летнему мужчине, задержанному в январе прошлого года с 18 свертками с психотропным веществом PVP.

"41-летнего мужчину признали виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке с целью сбыта особо опасных психотропных в крупных размерах (ч.2 ст.307 УК Украины)... и приговорили к 7,5 годам лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование Мужчину задержали в январе прошлого года, когда он перевозил городским транспортом 18 свертков с психотропным веществом PVP, спрятав в их манжетах своей куртки. Как было установлено, он собирался реализовать психотропы путем осуществления закладок в одном из промышленных районов города.