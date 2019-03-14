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04:18 14.03.2019

В Луганской области разоблачено незаконное поступление фальсифицированных табачных изделий почти на 2 млн грн

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В Луганской области разоблачено незаконное поступление фальсифицированных табачных изделий почти на 2 млн грн

Налоговая милиция Государственной фискальной службы в Луганской области разоблачила канал незаконного поступления фальсифицированных табачных изделий на сумму почти 2 млн грн, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"В Луганской области спецподразделение налоговой милиции ГФС Украины из состава Объединенных сил совместно с оперативным управлением ГУ ГФС в Луганской области разоблачило канал незаконного поступления фальсифицированных табачных изделий, маркированных поддельными марками акцизного налога Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие состоялось во время обыска складского и офисного помещений, а также магазина в Северодонецке.

"Ориентировочная стоимость изъятых 27 115 пачек сигарет составила 1 млн 85 тыс. грн", - отметили в штабе.

Теги: #изъятие #табак #украина #луганская_область #фальсификат
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