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02:42 14.03.2019

В Днепропетровской области задержали мэра на взятке $30 тысяч

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В Днепропетровской области задержали мэра на взятке $30 тысяч

Военная прокуратура Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины задокументировала факт вымогательства и получения неправомерной выгоды Верховцевским городским головой Верховцевского городского совета Днепропетровской области, сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона.

"13 марта 2019 года после получения части указанной суммы неправомерной выгоды в размере $5тыс. США чиновника задержаны в порядке ст.208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что при неправомерной выгоде в размере $30 тыс. США мэр пообещал "решить вопрос" о предоставлении в аренду предпринимателю земельного участка, расположенного на территории Верхивцевський района.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

Задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Как отмечается, досудебное расследование осуществляется следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Теги: #взятка #мэр #украина #задержание #днепропетровская_область
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