События

22:53 13.03.2019

В Харькове поезд "Интерсити" сбил насмерть 20-летнюю девушку

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В Харькове поезд "Интерсити" сбил насмерть 20-летнюю девушку

В среду вечером поезд "Интерсити" сообщением Харьков-Киев смертельно травмировал 20-летнюю девушку на станции Новоселовка.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Новобаварский отдел полиции города в 18:40.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что девушка выбежала на рельсы перед движущимся поездом и получила смертельные травмы", - говорится в сообщении.

В отделе коммуникаций сообщили, что из-за происшествия движение поездов останавливалось приблизительно на 2 часа.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Теги: #поезд #украина #смерть #харьков
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