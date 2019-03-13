События

22:07 13.03.2019

В Донецкой области правоохранители прекратили незаконный оборот оружия местным жителем

1 мин читать
В Донецкой области правоохранители прекратили незаконный оборот оружия местным жителем

Межведомственная группа правоохранителей из состава Операции объединенных сил обнаружила и изъяла в жилом помещении 50-летнего жителя Дружковки (Донецкая обл.) два пистолета, две гранаты и наркотики, сообщает пресс-центр ООС.

"Так, 13 марта 2019 года… в рамках уголовного производства по ст.263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" в доме жителя города Дружковка Донецкой области был проведен обыск. В результате проведенных мероприятий межведомственной группой было обнаружено 2 пистолета, 2 гранаты и около 200 граммов марихуаны. 50-летнего гражданина Украины задержали", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители изучают происхождение оружия и возможные противоправные связи задержанного.

Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Теги: #донецкая_область #оос #оружие #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:44 13.03.2019
Сайдик сообщил о "живой дискуссии" в Минске на темы амнистии участников конфликта в Донбассе и "формулы Штайнмайера"

Сайдик сообщил о "живой дискуссии" в Минске на темы амнистии участников конфликта в Донбассе и "формулы Штайнмайера"

19:53 13.03.2019
В Минске на ТКГ уточняли списки лиц для обмена, сообщил Сайдик

В Минске на ТКГ уточняли списки лиц для обмена, сообщил Сайдик

19:14 13.03.2019
Нардеп Тымчук: Спецслужбы РФ готовят кибератаки на время выборов в Украине

Нардеп Тымчук: Спецслужбы РФ готовят кибератаки на время выборов в Украине

16:37 13.03.2019
В зоне ООС в блиндаже взорвалась граната, двое военных погибли

В зоне ООС в блиндаже взорвалась граната, двое военных погибли

16:36 13.03.2019
Бойко: Вопросом языка власть отвлекает общество от реальных проблем

Бойко: Вопросом языка власть отвлекает общество от реальных проблем

15:28 13.03.2019
Киев призвал СММ ОБСЕ уведомить "нормандскую четверку" о нарушениях режима тишины на Донбассе

Киев призвал СММ ОБСЕ уведомить "нормандскую четверку" о нарушениях режима тишины на Донбассе

13:34 13.03.2019
Двое украинских военных ранены на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков

Двое украинских военных ранены на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков

12:17 13.03.2019
Кабмин принял распоряжение о передислокации воинских частей и подразделений Воздушных сил ВСУ – Минобороны

Кабмин принял распоряжение о передислокации воинских частей и подразделений Воздушных сил ВСУ – Минобороны

11:53 13.03.2019
Украина доразмещает евробонды-2028 на $350 млн

Украина доразмещает евробонды-2028 на $350 млн

08:25 13.03.2019
В оборонном бюджете США предполагается $250 млн на усиление безопасности и обороны Украины

В оборонном бюджете США предполагается $250 млн на усиление безопасности и обороны Украины

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Канада закрывает воздушное пространство для Boeing 737 MAX

Нардеп Тымчук: Спецслужбы РФ готовят кибератаки на время выборов в Украине

В США приговорили Манафорта к 7,5 годам тюрьмы

Гладковский-младший был участником незаконных схем в оборонном комплексе – генпрокурор

Правоохранители объявили в розыск троих организаторов пирамиды Forex Trend, обманувших вкладчиков на более 70 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп говорит, что "очень сочувствует" Манафорту, о помиловании еще не думал

Трамп объявил о приостановке полетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9

Начальник Генштаба ВСУ надеется на активизацию сотрудничества с МККК при новой главе делегации в Украине

В Киеве оштрафовали предпринимателя, которая через Интернет продавала книги из РФ без разрешительных документов

Канада закрывает воздушное пространство для Boeing 737 MAX

Система водоснабжения в Донецкой области не может быть разделена – МинВОТ

Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе к устойчивому перемирию

Нардеп Тымчук: Спецслужбы РФ готовят кибератаки на время выборов в Украине

Соломенский суд будет формировать новый состав судей по "делу Савченко-Рубана" после отвода коллегии

В Харьковской области более 6 тысяч избирателей подали заявление о временном изменении места голосования – обладминистрация

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА