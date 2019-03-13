В Донецкой области правоохранители прекратили незаконный оборот оружия местным жителем

Межведомственная группа правоохранителей из состава Операции объединенных сил обнаружила и изъяла в жилом помещении 50-летнего жителя Дружковки (Донецкая обл.) два пистолета, две гранаты и наркотики, сообщает пресс-центр ООС.

"Так, 13 марта 2019 года… в рамках уголовного производства по ст.263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" в доме жителя города Дружковка Донецкой области был проведен обыск. В результате проведенных мероприятий межведомственной группой было обнаружено 2 пистолета, 2 гранаты и около 200 граммов марихуаны. 50-летнего гражданина Украины задержали", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители изучают происхождение оружия и возможные противоправные связи задержанного.

Изъятые предметы направлены на экспертизу.