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21:16 13.03.2019

Трамп объявил о приостановке полетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9

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Трамп объявил о приостановке полетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9

Президент США Дональд Трамп в среду сообщил о приостановке в стране полетов самолетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9, сообщают американские СМИ.

"Федеральное управление гражданской авиации США готовится вскоре сделать заявление (о запрете - ИФ)", - сказал американский лидер.

"Мы издадим экстренное распоряжение запретить полеты 737 MAX 8 и 737 MAX 9 и других моделей самолетов, имеющих отношение к этой линейке", - отметил Д.Трамп.

Он отметил, что все те авиалайнеры данных моделей, которые в настоящее время находятся в воздухе, имеют возможность долететь до пункта назначения.

"Безопасность - наш главный приоритет", - указал Д.Трамп.

Ранее многие страны ввели временный запрет на эксплуатацию данной модели авиалайнера после авиакатастрофы в Эфиопии.

Теги: #самолет #трамп #боинг
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