События

20:53 13.03.2019

Начальник Генштаба ВСУ надеется на активизацию сотрудничества с МККК при новой главе делегации в Украине

1 мин читать
Начальник Генштаба ВСУ надеется на активизацию сотрудничества с МККК при новой главе делегации в Украине

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко встретился с делегацией Международного комитета Красного Креста (МККК) и выразил надежду на углубление сотрудничества между ВСУ и МККК под руководством новоназначенной главы делегации в Украине Флоренс Жилетт.

Как сообщается на странице Генштаба в Фейсбуке, на встрече были подведены итоги сотрудничества с МККК в течение последних четырех лет, также обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия между МККК и ВСУ.

Завершающий свою работу в Украине в должности главы делегации МККК в Украине Алан Эшлиманн представил В.Муженко новоназначенную главу делегации Ф.Жилетт.

"Генерал армии Украины Виктор Муженко поблагодарил господина Алана Эшлиманна за плодотворное, конструктивное сотрудничество и выразил надежду, что под руководством госпожи Флоренс Жилетт взаимодействие МККК в Украине и ВС Украины будет только углубляться", - указано в сообщении.

Теги: #мккк #генштаб
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:40 12.03.2019
Глава СБУ и руководство делегации МККК в Украине обсудили вопросы допуска к украинским пленным и заложникам

Глава СБУ и руководство делегации МККК в Украине обсудили вопросы допуска к украинским пленным и заложникам

10:29 07.03.2019
Боевики не пропустили на подконтрольную им территорию Донбасса 3 из 4 грузовиков с гумпомощью от МККК – Госпогранслужба Украины

Боевики не пропустили на подконтрольную им территорию Донбасса 3 из 4 грузовиков с гумпомощью от МККК – Госпогранслужба Украины

12:36 06.03.2019
Украина не откажется от права свободного мореплавания через Керченский пролив – начальник Генштаба

Украина не откажется от права свободного мореплавания через Керченский пролив – начальник Генштаба

11:18 06.03.2019
В Генштабе ВСУ предупреждают о возможном вторжении РФ на трех направлениях

В Генштабе ВСУ предупреждают о возможном вторжении РФ на трех направлениях

14:30 25.02.2019
Экс-начальник Генштаба ВСУ Замана задержан

Экс-начальник Генштаба ВСУ Замана задержан

08:54 23.02.2019
МККК направил на Донбасс 190 тонн стройматериалов

МККК направил на Донбасс 190 тонн стройматериалов

08:56 16.02.2019
МККК направил на Донбасс 160 тонн стройматериалов – Госпогранслужба

МККК направил на Донбасс 160 тонн стройматериалов – Госпогранслужба

20:06 13.02.2019
Генштаб ВСУ планирует до конца 2019 года завершить структурное реформирование

Генштаб ВСУ планирует до конца 2019 года завершить структурное реформирование

14:18 08.02.2019
Общество Красного Креста Украины предоставило пострадавшим от конфликта на Донбассе помощь более чем на 1 млрд грн

Общество Красного Креста Украины предоставило пострадавшим от конфликта на Донбассе помощь более чем на 1 млрд грн

19:32 07.02.2019
Командующий ООС и глава делегации МККК обсудили ситуацию с безопасностью и разминированием территории на Донбассе

Командующий ООС и глава делегации МККК обсудили ситуацию с безопасностью и разминированием территории на Донбассе

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Канада закрывает воздушное пространство для Boeing 737 MAX

Нардеп Тымчук: Спецслужбы РФ готовят кибератаки на время выборов в Украине

В США приговорили Манафорта к 7,5 годам тюрьмы

Гладковский-младший был участником незаконных схем в оборонном комплексе – генпрокурор

Правоохранители объявили в розыск троих организаторов пирамиды Forex Trend, обманувших вкладчиков на более 70 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

В Донецкой области правоохранители прекратили незаконный оборот оружия местным жителем

Трамп говорит, что "очень сочувствует" Манафорту, о помиловании еще не думал

Трамп объявил о приостановке полетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9

Сайдик сообщил о "живой дискуссии" в Минске на темы амнистии участников конфликта в Донбассе и "формулы Штайнмайера"

В Киеве оштрафовали предпринимателя, которая через Интернет продавала книги из РФ без разрешительных документов

В Минске на ТКГ уточняли списки лиц для обмена, сообщил Сайдик

Канада закрывает воздушное пространство для Boeing 737 MAX

Система водоснабжения в Донецкой области не может быть разделена – МинВОТ

Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе к устойчивому перемирию

Нардеп Тымчук: Спецслужбы РФ готовят кибератаки на время выборов в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА