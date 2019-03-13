Начальник Генштаба ВСУ надеется на активизацию сотрудничества с МККК при новой главе делегации в Украине

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко встретился с делегацией Международного комитета Красного Креста (МККК) и выразил надежду на углубление сотрудничества между ВСУ и МККК под руководством новоназначенной главы делегации в Украине Флоренс Жилетт.

Как сообщается на странице Генштаба в Фейсбуке, на встрече были подведены итоги сотрудничества с МККК в течение последних четырех лет, также обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия между МККК и ВСУ.

Завершающий свою работу в Украине в должности главы делегации МККК в Украине Алан Эшлиманн представил В.Муженко новоназначенную главу делегации Ф.Жилетт.

"Генерал армии Украины Виктор Муженко поблагодарил господина Алана Эшлиманна за плодотворное, конструктивное сотрудничество и выразил надежду, что под руководством госпожи Флоренс Жилетт взаимодействие МККК в Украине и ВС Украины будет только углубляться", - указано в сообщении.