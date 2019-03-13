События

20:12 13.03.2019

В Киеве оштрафовали предпринимателя, которая через Интернет продавала книги из РФ без разрешительных документов

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В Киеве оштрафовали предпринимателя, которая через Интернет продавала книги из РФ без разрешительных документов

Сотрудники Государственного комитета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) и Службы безопасности Украины оштрафовали физическое лицо-предпринимателя, которая через Интернет реализовывала издательскую продукцию, изготовленную в РФ и ввезенную в Украину без соответствующего разрешения.

Как сообщает в среду пресс-служба Госкомтелерадио, о факте продажи такой книги в конце прошлого года в комитет сообщили неравнодушные граждане. Понадобилось несколько месяцев, чтобы найти лицо, совершившее это правонарушение, и наложить административно-хозяйственный штраф в размере 41730 грн. В случае повторного нарушения действующего законодательства сумма штрафа составит уже более 208 тыс. грн.

В Госкомтелерадио напомнили, что в 2018 году уполномоченные лица комитета составили 27 протоколов об административно-хозяйственных штрафах на сумму более 1 млн грн.

Теги: #книги #интернет #предприниматель
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