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19:53 13.03.2019

В Минске на ТКГ уточняли списки лиц для обмена, сообщил Сайдик

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В Минске на ТКГ уточняли списки лиц для обмена, сообщил Сайдик

Стороны конфликта на востоке Украины обсуждают списки удерживаемых лиц для их обмена, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик.

"Списки обсуждаются, уточняется положение тех, кто находится в этих списках. Это очень детальная работа, и эта работа идёт", - сказал М.Сайдик журналистам в среду в Минске по итогам заседания ТКГ.

По словам спецпредставителя, вопросы, связанные с обменом удерживаемыми, обсуждались в среду гуманитарной подгруппой ТКГ.

Кроме того, подгруппа затронула тему улучшения условий пересечения линии соприкосновения.

В данной связи М.Сайдик выразил свою неудовлетворенность темпами реконструкции пункта пропуска у пгт Станица Луганская. "Я очень недоволен положением дел по этому вопросу. К сожалению, до сих пор нам не удалось улучшить условия перехода", - констатировал он.

Теги: #обмен #украина #белорусь #донбасс
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