Канада закрывает воздушное пространство для Boeing 737 MAX

Канада вводит временный запрет на полеты в своем воздушном пространстве самолетов типа Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 после авиакатастрофы в Эфиопии, сообщил в среду министр транспорта страны Марк Гарно.

"Предписание запрещает коммерческие пассажирские рейсы на Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 любых авиакомпаний, как канадских, так и иностранных", - говорится в заявлении М.Гарно.

В нем отмечается, что запрет распространяется на прибытие, отправление этих авиалайнеров, а также на их полеты через воздушное пространство Канады.

Министр транспорта указал, что введение таких мер было рекомендовано канадскими экспертами в области гражданской авиации. Между тем, М.Гарно сказал, что "еще слишком рано" говорить о причинах крушения самолета в Эфиопии. Он также отметил, что Канада тщательно следит за развитием ситуации.

Таким образом Канада присоединилась ко многим странам мира, которые ранее ввели временный запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX. Среди них - страны-члены ЕС, а также ОАЭ, Турция и Австралия.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.