События

19:51 13.03.2019

Канада закрывает воздушное пространство для Boeing 737 MAX

2 мин читать
Канада закрывает воздушное пространство для Boeing 737 MAX

Канада вводит временный запрет на полеты в своем воздушном пространстве самолетов типа Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 после авиакатастрофы в Эфиопии, сообщил в среду министр транспорта страны Марк Гарно.

"Предписание запрещает коммерческие пассажирские рейсы на Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 любых авиакомпаний, как канадских, так и иностранных", - говорится в заявлении М.Гарно.

В нем отмечается, что запрет распространяется на прибытие, отправление этих авиалайнеров, а также на их полеты через воздушное пространство Канады.

Министр транспорта указал, что введение таких мер было рекомендовано канадскими экспертами в области гражданской авиации. Между тем, М.Гарно сказал, что "еще слишком рано" говорить о причинах крушения самолета в Эфиопии. Он также отметил, что Канада тщательно следит за развитием ситуации.

Таким образом Канада присоединилась ко многим странам мира, которые ранее ввели временный запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX. Среди них - страны-члены ЕС, а также ОАЭ, Турция и Австралия.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

 

Теги: #канада #боинг #самолеты #запрет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:10 13.03.2019
Киев призывает Вену снизить градус риторики из-за запрета австрийскому журналисту Вершютцу въезда в Украину – МИД

Киев призывает Вену снизить градус риторики из-за запрета австрийскому журналисту Вершютцу въезда в Украину – МИД

13:18 13.03.2019
Египет, Ливан, ОАЭ и Греция присоединились к ограничению полетов Boeing-737 Max

Египет, Ливан, ОАЭ и Греция присоединились к ограничению полетов Boeing-737 Max

09:45 13.03.2019
Самолеты Boeing-737 Max 8 летают только над Северной Америкой и Индией

Самолеты Boeing-737 Max 8 летают только над Северной Америкой и Индией

05:24 13.03.2019
Трамп считает, что современными самолетами слишком сложно управлять

Трамп считает, что современными самолетами слишком сложно управлять

16:19 06.03.2019
Лицам, чей вид не отвечает общепринятым требованиям пристойности, запрещен вход в Дом правительства Украины

Лицам, чей вид не отвечает общепринятым требованиям пристойности, запрещен вход в Дом правительства Украины

10:34 05.03.2019
Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве до утра среды

Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве до утра среды

09:43 05.03.2019
Глава казначейства Канады ушла в отставку

Глава казначейства Канады ушла в отставку

22:57 01.03.2019
Власти Канады инициировали процесс экстрадиции дочери главы Huawei в США

Власти Канады инициировали процесс экстрадиции дочери главы Huawei в США

09:18 20.02.2019
Украина объявила в розыск одного из фигурантов дела о крушении малазийского "Боинга" Иванникова

Украина объявила в розыск одного из фигурантов дела о крушении малазийского "Боинга" Иванникова

20:40 19.02.2019
Госкомтелерадио не разрешил ввоз в Украину еще 19 книг из РФ

Госкомтелерадио не разрешил ввоз в Украину еще 19 книг из РФ

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардеп Тымчук: Спецслужбы РФ готовят кибератаки на время выборов в Украине

В США приговорили Манафорта к 7,5 годам тюрьмы

Гладковский-младший был участником незаконных схем в оборонном комплексе – генпрокурор

Правоохранители объявили в розыск троих организаторов пирамиды Forex Trend, обманувших вкладчиков на более 70 млн грн

Утечка материалов следствия по делу о коррупции в "оборонке" произошла в сентябре- 2018 - Луценко

ПОСЛЕДНЕЕ

Сайдик сообщил о "живой дискуссии" в Минске на темы амнистии участников конфликта в Донбассе и "формулы Штайнмайера"

В Киеве оштрафовали предпринимателя, которая через Интернет продавала книги из РФ без разрешительных документов

В Минске на ТКГ уточняли списки лиц для обмена, сообщил Сайдик

Система водоснабжения в Донецкой области не может быть разделена – МинВОТ

Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе к устойчивому перемирию

Нардеп Тымчук: Спецслужбы РФ готовят кибератаки на время выборов в Украине

Соломенский суд будет формировать новый состав судей по "делу Савченко-Рубана" после отвода коллегии

В Харьковской области более 6 тысяч избирателей подали заявление о временном изменении места голосования – обладминистрация

Евросоюз активизирует работу по усилению кибербезопасности

В США приговорили Манафорта к 7,5 годам тюрьмы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА