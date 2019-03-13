Система водоснабжения в Донецкой области не может быть разделена – МинВОТ

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявляет, что система водоснабжения в Донецкой области не может быть разделена и, несмотря на сложную ситуацию с КП "Вода Донбасса", правительство Украины продолжает поддерживать предприятие, сообщается на странице возглавляемого им ведомства (МинВОТ) в соцсети Facebook.

В ходе визита в Мариуполь Донецкой области министр отметил, что "Вода Донбасса" осталось единственным предприятием, которое до сих пор находится под украинской юрисдикцией. "Хочу напомнить, что большинство предприятий на временно оккупированной территории, которые принадлежали украинским владельцам, были "отжаты". Единственное предприятие, которое сейчас с большими проблемами, но работает под украинской юрисдикцией это - КП "Вода Донбасса", - отметил он.

"Оккупационная власть оказывает давление, создает препятствия для функционирования предприятия на временно оккупированной территории Донецкой области", - добавил В.Черныш.

В рамках визита министр посетил объекты водного хозяйства города Мариуполя, которые планируется модернизировать в сотрудничестве Украины и Франции для улучшения снабжения города питьевой водой.

"Община должна получить не только качественную воду, а также и воду, которая бы была дешевле. Французская сторона предложила нам кредит на очень выгодных условиях: отсрочка на 10 лет, потом небольшие платежи, потом возвращение. За счет чего возвращать кредит? За счет экономической выгоды, которую будут получать предприятия, которые будут оказывать услуги по водоснабжению", - отметил В.Черныш.