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19:14 13.03.2019

Нардеп Тымчук: Спецслужбы РФ готовят кибератаки на время выборов в Украине

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Нардеп Тымчук: Спецслужбы РФ готовят кибератаки на время выборов в Украине

Российские спецслужбы готовятся к проведению серии кибератак, нацеленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Украине во время президентской кампании и после нее, при подготовке к парламентским выборам, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

"Согласно разработанной стратегии, на первом этапе, используя специальные "хакерские программы", российская сторона будет стремиться "корректировать" процесс подведения результатов президентской кампании в Украине, синхронизируя с массированной информационно-пропагандистской кампанией по формированию общественного мнения как в Украине, так и на международной арене. Цель - заявить о "фальсификации результатов" и "нелегитимности" проведенных выборов. По мнению российской стороны, данные мероприятия вместе с другими элементами стратегии (информационными и силовыми) позволят обеспечить масштабную дестабилизацию внутриполитической обстановки в Украине на длительный период", - написал Д.Тымчук на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что для реализации этих планов под общим руководством Генерального штаба Вооруженных сил РФ, департаментом киберзащиты ВС РФ совместно с ведущими научными учреждениями РФ разработано специальное программное обеспечение (вирусы нейтрализации и проникновения, изменения формата и прочие), которое планируется использовать в киберпространстве Украины. "Данное программное обеспечение имеет сугубо "хакерский" характер, а их отдельные компоненты были приобретены ВС РФ в декабре 2018 года при посредничестве московского офиса "Лаборатории Касперского", - пишет Д.Тымчук.

Как сообщалось, 26 февраля 2019 года, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины 24 и 25 февраля подвергалась DDoS-атакам со стороны РФ.

27 февраля в СБУ заявили, что их специалисты предупредили масштабную кибератаку на компьютерное оборудование, которое обеспечивает работу официального Интернет-сайта Центральной избирательной комиссии. Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности (ДКИБ) СБУ проверяют возможную причастность к организации кибератаки российских спецслужб.

5-7 марта в СБУ прошли международные учения по обеспечению кибербезопасности систем ЦИК. Учения прошли при поддержке Европейской Комиссии на базе ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ.

Теги: #рф #кибератаки
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