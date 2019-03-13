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18:25 13.03.2019

Гладковский-младший был участником незаконных схем в оборонном комплексе – генпрокурор

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Гладковский-младший был участником незаконных схем в оборонном комплексе – генпрокурор

 Сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского Игорь Гладковский был участником незаконных схем в оборонном комплексе, отмечает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Что касается вероятного участия господина Гладковского или Свинарчука, то переписка не указывает на то, что он занимался или производством, или переводом средств в наличные без уплаты налогов, но для нас очевидно, что он был соучастником этой деятельности", - сказал Ю.Луценко журналистам в среду в Киеве.

"Мы сейчас работаем, чтобы получить необходимые доказательства, чтобы расширить круг подозреваемых", - заявил генпрокурор, отвечая на вопрос о том, какова роль Гладковского-младшего в незаконных схемах в оборонном комплексе.

Он напомнил, что в производстве Генпрокуратуры есть дело о мошенничестве, которое совершил Андрей Рогоза со знакомыми ему сотрудниками СБУ.

"В ходе спецоперации вместе с внутренней безопасностью СБУ мы задержали всех трёх и сейчас они находятся на скамье подсудимых. Во время задержания у Рогозы были найдены телефоны и переписка с Жуковым и только с Жуковым, в связи с чем мы изъяли телефоны и Жукова (фигурант расследования Виталий Жуков - ИФ). Из переписки этих двух лиц видно, что господин Рогоза был фактическим собственником предприятия "Оптимумспецдеталь" и вместе с Жуковым они проводили операции поставки оборудования и деталей "Укроборонпрому" и дальнейшего перевода в наличные полученных от данной продукции средств", - рассказал Ю.Луценко.

Он отметил, что деятельность А.Рогозы и В.Жукова по уклонению от налогов является юридическим фактом.

Теги: #луценко #гпу #опк #гладковский #укроборонпром
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