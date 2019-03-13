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18:03 13.03.2019

Дело о "налоговых площадках" экс-главы Миндоходов Клименко передается в суд

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Дело о "налоговых площадках" экс-главы Миндоходов Клименко передается в суд

Уголовное производство о так называемых "налоговых площадках" экс-министра доходов и сборов Украины периода президентства Виктора Януковича Александра Клименко в среду будет передано в суд.

"Сегодня мы передаём в суд 1100 томов дела так называемых "вертолетных налоговиков", более 50 руководителей налоговой системы времён Януковича ... Расхищение на сумму 104 млрд грн", - сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на заседании временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады о расследовании хищений в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в среду.

Он подчеркнул, что Генпрокуратура выполнила свою работу и "Матиос (главный военный прокурор Анатолий Матиос - ИФ) лично грузит тома дела для доставки в Печерский суд".

При этом генпрокурор добавил, что может даже показать фотографию этой работы А.Матиоса. Именно это, как пояснил Ю.Луценко, и является уважительной причиной отсутствия главного военного прокурора на заседании ВСК.

По информации департамента коммуникации МВД Украины, следствие в деле длилось 9 месяцев. Всего в уголовном производстве 1209 томов материалов. В деле фигурируют 52 подозреваемых.

Как сообщалось, 24 мая 2017 года в ходе спецоперации были задержаны бывшие руководители и их заместители ряда областных управлений бывшего Министерства доходов и сборов, подозреваемые в организации функционирования т.н. "налоговых площадок", связанных с экс-министром доходов и сборов Украины А.Клименко.

По данным следствия, в результате функционирования этих "налоговых площадок" государству был нанесен ущерб более 104 млрд грн.

В августе 2018 года Главная военная прокуратура сообщила о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении 30 подозреваемых.

В октябре суд принял решение о процедуре заочного расследования в отношении экс-министра доходов и сборов А.Клименко в этом уголовном производстве.

Теги: #налоговая #клименко #суд
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