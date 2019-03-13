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17:29 13.03.2019

Правоохранители объявили в розыск троих организаторов пирамиды Forex Trend, обманувших вкладчиков на более 70 млн грн

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Правоохранители объявили в розыск троих организаторов пирамиды Forex Trend, обманувших вкладчиков на более 70 млн грн

 Прокуратура совместно с детективами Голосеевского управления полиции в Киеве и сотрудниками Службы безопасности Украины установили организаторов финансовой пирамиды Forex Trend, которые обманули 16 граждан на 70 млн грн, мошенники объявлены в розыск.

Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Киева, преступная группа действовала на территории нескольких городов Украины, а один из ее офисов располагался в столице.

"Участники группы во главе с 43-летним мужчиной организовали мошенническую схему завладения денежными средствами граждан путем сообщения им ложной информации о гарантированной возможности получения сверхприбылей на международном финансовом рынке через созданную организацию – финансовую пирамиду Forex Trend", - сказано в сообщении.

Для реализации схемы участники группировки создали интернет-сайт, на котором потенциальным вкладчикам предлагалось инвестировать денежные средства. После регистрации и авторизации на сайте инвесторам предоставлялся личный электронный кабинет, через который предлагалось осуществить денежный взнос.

"Мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя тем, что чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов. В дальнейшем злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном финансовом рынке. При этом созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными денежными средствами", - рассказали в прокуратуре.

В дальнейшем злоумышленники подыскивали лиц для создания субъектов хозяйственной деятельности, через банковские счета которых выводили денежные средства "инвесторов", причинив последним ущерб на сумму свыше 70 млн грн.

В настоящее время в уголовном производстве потерпевшими признаны 16 граждан.

Трех организаторов сделки установили, им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В связи с тем, что указанные лица скрываются от правоохранительных органов, они объявлены в розыск и получено разрешение на их задержание. На имущество нарушителей наложен арест.

Досудебное расследование продолжается.

Теги: #мошенники #сбу #гпу #forex
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