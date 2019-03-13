Сытник допускает отстранение от должностей тех сотрудников, чьи фамилии звучали в журналистском расследовании

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявляет о проведении служебного расследования в НАБУ и не исключает отстранения от должностей тех, чьи фамилии звучали в журналистском расследовании Bihus.info.

"Проводится служебное расследование. Не исключаю отстранения отдельных сотрудников", - сказал А.Сытник на заседании временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады о расследовании хищений в Вооруженных силах Украины в среду, отвечая на вопрос народных депутатов о том, проводит ли НАБУ внутреннее расследование по тем документам, которые подписывал заместитель директора Бюро Гизо Углава и которые привели к возможности незаконных схем в оборонном комплексе и будет ли отстранение Г.Углавы на время проведения расследования.

"Всё начиналось с того, что якобы кто-то даёт какие-то справки о фиктивных или реферативных предприятиях. На самом деле все не так. И смысл этих писем свидетельствуют о том, что никто никаких справок не выдает", - пояснил он.

Директор НАБУ отметил: "Исходя из количества заявлений, которые звучат, действительно есть смысл рассмотреть вопрос отстранения на период расследования отдельных сотрудников, фамилии которых звучали в расследовании".

Он также сказал: "Что касается служебного расследования, то это вопрос чести, чтобы снять спекуляции, провести его достаточно быстро и дать оценку того, что было показано".

А.Сытник добавил, что Госбюро расследований, которое проводит расследование, может полностью дать оценку произошедшему.

"Мы никогда не снимали с себя ответственности... Но не надо превращать сегодняшнее заседание исключительно в тему работы только Антикоррупционного бюро", - подчеркнул он.