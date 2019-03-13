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17:01 13.03.2019

Утечка материалов следствия по делу о коррупции в "оборонке" произошла в сентябре- 2018 - Луценко

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Утечка материалов следствия по делу о коррупции в "оборонке" произошла в сентябре- 2018 - Луценко

 Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что утечка информации следствия о коррупции в оборонно-промышленном комплексе Украины, которая легла в основу опубликованного в конце февраля соответствующего журналистского расследования, произошел в сентябре 2018 года.

"Мы установили точную дату, точный месяц утечки информации - это сентябрь прошлого года. Почему публикации произошли в разгар избирательной кампании, я задавать вопрос не буду: оставлю это политикам", - сказал Ю.Луценко в ходе заседания временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годах в Киеве в среду.

По его словам, вся информация, которая имеется у следствия, была скачана с телефонов и не поддавалась вмешательству и не изменялась с 22 февраля 2017 года до момента проведения экспертизы.

В то же время, генпрокурор отметил, что часть информации, которая есть у журналистов, у официального следствия отсутствует. Ю.Луценко привел пример, что разговор между фигурантом расследования Виталием Жуковым и главой госконцерна "Укроборонпром" Павлом Букиным, который показали в журналистском расследовании, в снятой с телефонов информации отсутствует.

Теги: #луценко #гпу #опк #гладковский
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