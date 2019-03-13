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16:54 13.03.2019

НАБУ не против расследовать незаконные схемы в ОПК, но следствие начнется "с нуля" - Сытник

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НАБУ не против расследовать незаконные схемы в ОПК, но следствие начнется "с нуля" - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявляет, что НАБУ не против расследовать незаконные схемы в оборонной сфере, но отмечает, что следствие фактически начинается с нуля.

"Мы не против расследовать, но сейчас расследование начинается фактически с нуля", - сказал А.Сытник на заседании временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады о расследовании хищений в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в среду.

По его словам, необходимо проанализировать "материалы, которые были в телевизоре" (журналистские расследования команды Bigus.Info – ИФ).

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко довольно эмоционально отреагировал на заявление А.Сытника, призвав "каждому нести свой крест", то есть, установить, действительно ли имела место коррупционная составляющая в оборонной сфере.

Теги: #набу #сытник #укроборнпром #гладковский
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