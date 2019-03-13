Власти РФ безосновательно откладывают проведение операции военнопленному моряку Сороке – Денисова

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов в письме украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой заверяет, что трём раненым военнопленным украинским морякам в московском СИЗО "Лефортово" предоставляется квалифицированная медицинская помощь и что им не нужна госпитализация.

"Получила ответ на два своих обращения к советнику президента РФ… В письме сказано, что трем раненым морякам предоставляется нужная квалифицированная медицинская помощь в стенах Лефортово. Но там нет никаких условий для лечения. Также, меня пытаются заверить, что морякам не нужна срочная госпитализация, в отношении которой были неоднократные обращения… Я обеспокоена состоянием здоровья раненых военнопленных моряков, ведь ответ на мои запросы пришел, а вопросов стало еще больше", - написала Л.Денисова в среду днем на своей странице в соцсети Фейсбук.

По ее словам, М.Федотов также сообщил, что по результатам обследования 22 февраля в городской клинической больнице тяжелораненому моряку Василию Сороке было рекомендовано проведение оперативного лечения, однако оно до сих пор не было проведено без объяснения причин.

"Почему происходит затягивание операции неизвестно. Между тем, Василий находится в критическом состоянии, ведь улучшение самочувствия невозможно без оказания медицинской помощи", - написала украинский омбудсмен.

Также по словам Л.Денисовой в своем письме М.Федотов уверяет, что двое раненых военнопленных Андрей Эйдер и Андрей Артеменко прошли медицинское обследование в больнице, где им также были предоставлены консультации врачей-специалистов.

"Состояние ребят оценивается как якобы удовлетворительное. В очередной раз никаких официально подтвержденных медицинских заключений не было предоставлено", - констатировала уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Помимо этого, советник президента РФ в письме отметил, что военнопленного Владимира Терещенко держали в холодной камере временно, на время санитарной обработки, а наличие горячей воды действующим законодательством РФ не предусмотрено. По его словам, В.Терещенко уже перевели в двухместную камеру с улучшенными условиями.

Она напомнила, что Парламентская Ассамблея Совета Европы в своей резолюции от 24 января 2019г №2259 призвала РФ соблюдать в отношении захваченных украинских моряков нормы Женевских конвенций. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека также подтверждают, что члены экипажей украинских судов, захваченные властями РФ в районе Керченского пролива 25 ноября 2018г, могут считаться военнопленными и находиться под защитой согласно Третьей Женевской конвенции.

"Но РФ продолжает действовать вопреки международному гуманитарному праву", - подчеркнула Л.Денисова.