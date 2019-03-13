События

16:37 13.03.2019

В зоне ООС в блиндаже взорвалась граната, двое военных погибли

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В зоне ООС в блиндаже взорвалась граната, двое военных погибли

 В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе в результате взрыва гранаты в блиндаже двое украинских военных погибли, один получил ранения, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на главу военной прокуратуры объединенных сил Олега Цицака.

Как сообщается, происшествие случилось 11 марта.

По словам О.Цицака, сейчас открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), но, по предварительной информации, граната могла взорваться в результате неосторожности.

Проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Теги: #всу #гибель #взрыв #граната #оос
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Интерфакс-Украина
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