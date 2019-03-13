ФСБ России перекрыла все схемы поставок комплектующих для украинского ОПК – Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что на прошлой неделе российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) перекрыла все схемы поставок комплектующих для украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

"Противовоздушные украинские ракеты среднего радиуса дальности сделаны, в том числе и благодаря тому, что оборонпром (ГК "Укроборонпром" – ИФ) закупил по подобной схеме часть необходимых изделий. ...и умолять уже поздно, потому что ФСБ на прошлой неделе перекрыла все, по меньшей мере нам известные, схемы перевозок", - сказал он в среду в Киеве на заседании временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады о расследовании хищений в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Ю.Луценко добавил: "Другого пути у оборонпрома я не знаю: в моментах, когда речь идет об уникальных узлах и деталях, наладить производство которых даже в Советском Союзе занимало десятки лет".