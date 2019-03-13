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16:14 13.03.2019

Холодницкий уверяет, что не позволит тормозить расследование дела о махинациях в оборонной сфере

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Холодницкий уверяет, что не позволит тормозить расследование дела о махинациях в оборонной сфере

 Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявляет, что не позволит тормозить расследование дела о махинациях в оборонной сфере, о которых шла речь программы "Наши гроши" журналистов Bihus.info.

"Я не дам на спуску этим материалам. Я принял решение отстранить старшего прокурора группы прокуроров от проведения процессуального руководства из-за фактического провала в процессуальном руководстве в этом производстве", - сказал он на заседании в среду в Киеве временной следственной комиссии относительно проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины.

Руководитель САП также укорил Национальное антикоррупционное бюро Украины за ненадлежащее расследование дела о поставках запчастей на Харьковский бронетанковый завод.

Теги: #холодницкий #сап #укроборонпром #гладковский
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