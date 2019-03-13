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15:33 13.03.2019

Украинский консул посетит военнопленных моряков в РФ 13-15 марта - спикер МИД

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Украинский консул посетит военнопленных моряков в РФ 13-15 марта - спикер МИД

Консул Украины 13-15 марта посетит военнопленных украинских моряков в СИЗО "Лефортово" в Москве (РФ), сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко.

"На днях мы получили разрешение руководства СИЗО "Лефортово" на посещение сегодня, завтра и послезавтра консулом Украины украинских военнопленных", - сказала она на брифинге в среду в Киеве.

Спикер проинформировала, что по состоянию на 13 марта украинская сторона не имеет официальной информации о реальном состоянии здоровья моряков.

К.Зеленко также призвала российскую сторону освободить военнопленных немедленно.

Ранее адвокат Николай Полозов, который возглавляет группу защитников военнопленных украинских моряков, проинформировал, что по состоянию на 12 марта амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении 14 военнопленных украинских моряков.

Теги: #моряки #азовское_море #консул #мид
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