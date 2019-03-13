Оснований для законного въезда в Украину Саакашвили нет – Госпогранслужба

В отношении бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили действует запрет на въезд на территорию Украины до 2021 года, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"По состоянию на сегодня оснований для законного въезда этого гражданина (М.Саакашвили – ИФ) на территорию Украины нет, потому что, во-первых, он не является гражданином Украины, а во-вторых, относительного него действует запрет на въезд до 2021 года", - сказал О.Слободян в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он подчеркнул, что в случае попытки проникновения М.Саакашвили на территорию Украины пограничники будут действовать в рамках закона.

"Пограничники всегда действуют в рамках закона и в рамках предоставленных им полномочий, поэтому в данном случае независимо от даты или фамилий мы также будем действовать в рамках закона", - пояснил О.Слободян.

Ранее М.Саакашвили в интервью одному из украинских изданий заявил, что намерен 1 апреля прилететь в Украину, поскольку уверен, что действующий президент Украины Петр Порошенко не пройдет во второй тур назначенных на 31 марта президентских выборов, а потому мешать его въезду в страну никто не будет. В подтверждение своих намерений он также продемонстрировал на телефоне купленный билет.