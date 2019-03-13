События

13:34 13.03.2019

Двое украинских военных ранены на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков

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Двое украинских военных ранены на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков

 Боевики на Донбассе в среду утром дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, вследствие чего получили ранения и были эвакуированы в медицинские учреждения двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Напряженной остается обстановка на Донецком направлении, где с начала суток произошло 2 обстрела… Вследствие обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения и эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи", - говорится в информации Минобороны касательно обстановки в районе операции Объединенных сил с начала суток и по 12:00 среды.

Так, с 7:20 утра боевики начали обстреливать опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Авдеевки. Противник в течение 55 минут со стороны оккупированного Минерального вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"А около 11:00 в районе Марьинки зафиксирован обстрел наших позиций вражеским снайпером", - сообщили в Минобороны.

Теги: #всу #оос #минобороны #раненые
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Интерфакс-Украина
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