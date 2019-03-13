Двое украинских военных ранены на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков

Боевики на Донбассе в среду утром дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, вследствие чего получили ранения и были эвакуированы в медицинские учреждения двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Напряженной остается обстановка на Донецком направлении, где с начала суток произошло 2 обстрела… Вследствие обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения и эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи", - говорится в информации Минобороны касательно обстановки в районе операции Объединенных сил с начала суток и по 12:00 среды.

Так, с 7:20 утра боевики начали обстреливать опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Авдеевки. Противник в течение 55 минут со стороны оккупированного Минерального вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"А около 11:00 в районе Марьинки зафиксирован обстрел наших позиций вражеским снайпером", - сообщили в Минобороны.