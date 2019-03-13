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13:14 13.03.2019

Во Франции выходит в прокат документальный фильм "Какофония Донбасса"

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Во Франции выходит в прокат документальный фильм "Какофония Донбасса"

Во Франции 27 марта выходит в кинопрокат документальный фильм режиссера Игоря Минаева "Какофония Донбасса", созданный компанией "Тремпель Фильмз" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Как сообщает в среду пресс-секретарь Госкино, прокатом картины во Франции занимается компания Zelig Films Distribution.

Премьера "Какофонии Донбасса" состоялась в марте 2018 года на фестивале Docudays UA, в том же году фильм принял участие в программе 34-го Варшавского международного кинофестиваля.

""Какофония Донбасса" – это лента-рассуждение по исследованию создания мифа о Донбассе. И.Минаев связывает сегодняшние события на Донбассе с влиянием советской пропаганды, в которой миф о рабочем и шахтере занимал центральное место. Жизнь обещала быть симфонией труда, радости и благополучия, но оказалась обманом и манипуляцией. Пропаганда создала настолько ложную параллельную реальность, что однажды ситуация взорвалась и началась война", - сказано в сообщении Госкино.

Допремьерный показ фильма состоится в Париже на Елисейских Полях в кинотеатре Le Balzac 26 марта в 20:30.

Теги: #франция #донбасс #кино
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