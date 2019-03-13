Кабмин принял распоряжение о передислокации воинских частей и подразделений Воздушных сил ВСУ – Минобороны

Правительство приняло распоряжение о передислокации воинских частей (подразделений) Воздушных сил Вооруженных сил Украины, чем сделало очередной важный шаг по обеспечению эффективной противовоздушной обороны страны с целью повышения обороноспособности государства, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Соответствующее распоряжение "О передислокации воинских частей (подразделений) Воздушных сил Вооруженных сил Украины" было принято недавно во время заседания Кабинета Министров Украины. Реализация данного Распоряжение расширит боевые возможности Воздушных сил Вооруженных сил Украины в общей системе противовоздушной обороны государства", - говорится в обнародованном в среду утром на сайте Минобороны страны сообщении.