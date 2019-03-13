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11:55 13.03.2019

В УВКПЧ ООН назвали захваченных РФ украинских моряков военнопленными и призвали Москву обеспечить их медпомощь и доступ адвокатов

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В УВКПЧ ООН назвали захваченных РФ украинских моряков военнопленными и призвали Москву обеспечить их медпомощь и доступ адвокатов

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) назвали украинских моряков, захваченных Россией в плен в Керченском проливе, военнопленными и призвали Москву обеспечить медицинскую помощь и доступ адвокатов и консулов

"УВКПЧ отмечает, что, руководствуясь нормами международного гуманитарного права, 24 задержанных члена экипажей можно считать военнопленными, защищенными Третьей Женевской конвенцией. В любом случае они должны пользоваться статусом военнопленного до тех пор, пока компетентный трибунал не примет иного решения", - говорится в докладе УВКПЧ за период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года, опубликованном во вторник.

Также в ООН призвали РФ обеспечить гуманное обращение членами экипажей украинских судов, надлежащую медицинскую помощь вышеупомянутым лицам и неограниченный доступ к ним украинских консульских работников и адвокатов.

Кроме того, в УВКПЧ отметили, что по состоянию на 15 февраля 2019 года органы власти РФ отказываются применить к инциденту нормы международного гуманитарного права и предоставить задержанным членам экипажей статус военнопленных.

Теги: #права_человека #азовское_море #оон #моряки
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