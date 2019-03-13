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11:13 13.03.2019

КС Украины отказался рассматривать законность постановления Рады в поддержку Томоса об автокефалии ПЦУ

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КС Украины отказался рассматривать законность постановления Рады в поддержку Томоса об автокефалии ПЦУ

Конституционный суд Украины не стал оценивать законность постановления Верховной Рады в поддержку обращения президента страны к Константинопольскому патриарху с просьбой о предоставлении автокефалии украинской православной церкви.

Ранее 47 народных депутатов Украины обратились в КС с просьбой признать противоречащим Конституции постановление Верховной Рады в поддержку Томоса, в котором, по их мнению, был нарушен принцип разделения государства и церкви.

Между тем Конституционный суд счел, что затронутые в постановлении Верховной Рады вопросы "носят политический характер, и должны решаться в рамках компетенции и политической целесообразности соответствующих органов государственной власти".

На взгляд судей КС, парламент "может принимать решения политического характера для выражения своей позиции и оценки тех или иных событий, фактов, обстоятельств".

"Принимая постановление, Верховная Рада выразила политическую позицию относительно поддержки обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине", - говорится в постановлении суда.

Таким образом, следует из вердикта КС, затронутые в постановлении Верховной Рады вопросы "не могут быть предметом рассмотрения Конституционным судом, поскольку имеют политический, а не правовой характер".

Исходя из этого, Конституционный суд Украины отказал в открытии производства по делу.

Данное определение Большая палата КС вынесла 7 марта.

Теги: #ксу #конституционный_суд #церковь #пцу #томос
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