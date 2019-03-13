На левом берегу Киева выгорело 2500 кв. м камыша и сухой травы – ГСЧС

Пожарные Главного управления Госслужбы Украины по ЧС в г.Киеве ликвидировали возгорание сухой травы и камыша на площади 2500 кв. м в Дарницком районе столицы, а всего с начала года подразделения Киевского гарнизона 66 выезжали на тушение пожаров в экосистемах города и ликвидировали горение на площади 37,427 га.

Как сообщает в среду утром пресс-служба столичного главка ГСЧС, информация о том, что между озерами Небреж и Мартиша неподалеку от ул. Коллекторной горит травяной настил, поступила в оперативно-координационный центр в 13:14 вторника.

"Как оказалось, горел камыш и сухая трава на площади 2500 кв. м. В 14:00 возгорание было локализовано, в 14:51 полностью ликвидировано… К счастью, погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

В ГУ ГСЧС Украины в Киеве отмечают, что с наступлением теплого времени года возрастает риск возникновения пожаров в экосистемах.

"Стоит отметить, что уже с начала 2019г подразделениями Киевского гарнизона осуществлено 66 выездов на тушение пожаров в экосистемах города и ликвидировано горение на площади 37,427 га", - сообщили в главке и призвали горожан и гостей столицы быть внимательными при использовании открытого огня и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности во время отдыха.